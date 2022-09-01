Бар Грузії запровадив вхідні візи для росіян

16:01 04 серпня Київ, Україна

Грузинський бар Dedaena Bar запровадив для росіян вхідні візи, які видаються за результатами заповненої анкети. Там ставлять питання щодо російської агресії щодо Грузії та України.

Росіяни почали масово занижувати рейтинг грузинського Dedaena Bar. Наразі його рейтинг на Google опустився до 2,4 (з 5 можливих).



Коментатори з росії виявилися незадоволені анкетами, які співробітники бару змушують заповнювати російських туристів. Зокрема, анкети містять питання щодо належності Криму, Абхазії, а також вимоги до росіян не вести п'яні політичні бесіди.



Щоправда, за бар заступилися українці: вони, своєю чергою, навпаки, намагаються підвищити рейтинг закладу.





