Банківська система росії за пів року зазнала збитків на $25 млрд

10:58 02 вересня Київ, Україна

Банк росії вперше з лютого розкрив проміжний фінансовий результат банківського сектора: у першому півріччі чисті збитки російських банків становили 1,5 трлн рублів (близько $25 млрд). Про це сказав перший заступник голови ЦБ Дмитро Тулін, повідомляє РБК у п'ятницю, 2 вересня.



Наголошується, що російський банківський сектор показав збитки вперше за сім років.



"Нагадаю, у 2019 році загалом чистий прибуток банківського сектора після сплати податків склав 1,7 трлн рублів, 2020 року - 1,6 трлн рублів, у 2021 році - 2,4 трлн рублів, якщо округлити. У першому півріччі 2022 року чистий фінансовий результат був негативний - мінус 1,5 трлн рублів", - сказав він.



За його словами, із цієї цифри близько 1 трлн рублів припадає на графу "операції з іноземною валютою".



"Це реалізація втрат внаслідок вимушеного припинення операцій з похідними фінансовими інструментами, тому що контрагентами наших банків за угодами, що хеджують, були в основному іноземні банки країн, які ввели санкції. Йдеться насамперед про свопи та форвардні контракти. Коли відбувалося їхнє припинення, то, залежно від валютного курсу в моменті, наші банки фіксували результат, в основному збитки", – сказав Тулін.



Він додав, що "багатьом банкам не пощастило за законом бутерброду, який завжди падає не тією стороною".



"Волатильність валютного курсу була величезна, спочатку рубль впав, а потім віджався - курс був 110, а потім став 55. Так вийшло, що на низькому курсі рубля зафіксували збитки за похідними фінансовими інструментами", - пояснив Тулін.



Крім того, багато банків, які займаються міжнародними операціями, мають відкриту балансову позицію щодо валютного ризику, яку не можуть тепер швидко закрити через згортання ринку похідних фінансових інструментів. Відповідно, курс змінюється і змінюється фінансовий результат через ефект валютної переоцінки. У деяких банків перекосило позицію у невдалу з погляду ринкової кон'юнктури сторону. Вони втратили спочатку на ослабленні рубля, та потім ще раз втратили вже на його зміцненні. Але інших значних втрат банки поки що не зазнали, заявив Тулін.



За його оцінкою, чистий процентний дохід банків за півріччя знизився лише на 5% порівняно з першим півріччям 2021 року.



Три чверті із загальної кількості банків за підсумками першого півріччя були прибутковими, а одна чверть – збитковими. Серед 13 системно значущих банків співвідношення прибуткових та збиткових – 60 на 40%.



Нагадаємо, в росії продовжили заборону щодо готівкової валюти. До березня 2023 року діятиме ліміт на зняття готівкової іноземної валюти з валютного рахунку або вкладу у розмірі 10 тисяч доларів чи євро.