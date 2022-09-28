Банки Туреччини більше не обслуговують російські картки "Мир"

10:27 28 вересня Київ, Україна

Банків , які використовують російську платіжну систему «Мир» у Туреччині, не залишилося. Слідом за приватними фінансовими установами державні банки Туреччини відмовилися працювати з російською платіжною системою.

Про це повідомляє турецьке видання NTV.



Рішення було ухвалено після попередження, яке виніс банкам Мінфін США. 16 вересня Управління з контролю за іноземними активами оголосило, що «Мир» може використовуватися для транзакцій за участю підсанкційних осіб, а тому структури, які розширюють її використання за межами росії, можуть стати об'єктом санкцій.



Через три дні від «Миру» відмовилися найбільший приватний банк Туреччини Iş bankası, а також Denizbank, що підключився до системи менше чотирьох місяців тому.



У вівторок, 27 вересня, обслуговування карток припинили всі три державні банки, підключені до системи. Це Ziraat Bank, Halkbank та Vakıfbank.



Проблеми з «Миром», який був запущений у 2015 році і налічує 134 мільйони карток, виникли в Казахстані, де із системи вийшов найбільший банк «Халик», а також у В'єтнамі, де від російських карток відмовився банк BIDV.



З посиланням на «технічні неполадки» 23 вересня «Мир» перестав обслуговувати узбецький процесинговий центр Uzcard, а наступного дня – «Душанбе Сіті Банк», один із найбільших у Таджикистані.



США та ЄС надіслали сигнал партнерам системи «Мир» за кордоном: вони можуть бути відрізані від міжнародної фінансової системи, а оскільки їм важлива робота з іноземною валютою, ризики відключення від міжнародних розрахунків для них надто великі.