Банки росії відмовляють у видачі іпотеки чоловікам, яких можуть мобілізувати

12:03 29 вересня Київ, Україна

"Часткова" мобілізація в росії призвела до несподіваних результатів. Російські банки почали відмовляти в іпотеці тим, хто, як гадають банківські працівники, може потрапити під мобілізацію.

Про це повідомляють росЗМІ.

Офіційних обмежень на видачу іпотек та інших кредитів немає. Але фактично чоловікам кредити не видаються.

Причому йдеться навіть про раніше схвалені угоди. А переконання «мене не мобілізують, бо я не маю бойового досвіду» не працюють — зараз гребуть усіх чоловіків, а тому банки воліють перестрахуватися.

Тим же, хто вже має іпотечний кредит, варто задуматися, хто виплачуватиме іпотеку у разі мобілізації.

Згідно зі статистикою, в росії було видано близько 10,57 млн іпотечних кредитів на суму 14,8 трлн рублів. Тобто майже кожна п'ята родина має іпотеку. Ще 10 мільйонів мають кредити у тій чи іншій формі. А ще мікропозики.



Центробанк порекомендував банкам дати резервістам кредитні канікули, не нараховувати неустойку та не виселяти з іпотечного житла. Щоб із чистою совістю та спокійним серцем йти вмирати за путіна.



Але є один нюанс: центробанк не зобов'язав, а всього лише порекомендував. І чи дотримуватимуться цієї рекомендації банки, які за півріччя вже втратили 1,5 трлн рублів? Сумнівно.



Тому, поки мобілізовані через забаганки путіна віддаватимуть свої життя, їхні родини просто виселять на вулиці. Вірити обіцянкам влади росії – дуже наївно. Вони й мобілізацію обіцяли не оголошувати.