Банки Киргизстану припинили прийом російських карток «Мир»

16:21 02 грудня Київ, Україна





За його словами, продовження роботи з «Миром» загрожувало киргизьким банкам відключенням від доларових розрахунків.. Можливі американські санкції "можуть вплинути на обслуговування кореспондентських рахунків наших банків за кордоном", пояснив Куленбеков, виступаючи у парламенті.



15 вересня Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США попередило, що банки, укладаючи угоди з оператором «Міру» (російською системою платіжних карток), вважатимуться учасниками дій щодо обходу санкцій, розширюючи територію роботи системи за межами Росії.



Через місяць від "Міру" відключилися Киргизький Банк Азії, банк "Компаньйон", "Бакай банк" та Доскредобанк.



Центробанк Киргизстану не давав їм вказівок. Банки Республіки Киргизстан відмовилися від обслуговування карток «Мир» через загрозу санкцій США , заявив у п'ятницю заступник голови Нацбанку республіки Кайип Куленбеков.За його словами, продовження роботи з «Миром» загрожувало киргизьким банкам відключенням від доларових розрахунків.. Можливі американські санкції "можуть вплинути на обслуговування кореспондентських рахунків наших банків за кордоном", пояснив Куленбеков, виступаючи у парламенті.15 вересня Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США попередило, що банки, укладаючи угоди з оператором «Міру» (російською системою платіжних карток), вважатимуться учасниками дій щодо обходу санкцій, розширюючи територію роботи системи за межами Росії.Через місяць від "Міру" відключилися Киргизький Банк Азії, банк "Компаньйон", "Бакай банк" та Доскредобанк.Центробанк Киргизстану не давав їм вказівок.

"Рішення про зупинення обслуговування російських карт приймалося банками самостійно з урахуванням існуючих ризиків", - підкреслив Куленбеков.

З 9 країн, де «Мир» приймали до війни в Україні, шість згорнули та обмежили роботу із системою, яка на початок 2022 року налічувала 145 мільйонів карток. Проблеми з «Миром» виникли в Туреччині, де про відмову приймати російські карти спочатку оголосили всі приватні банки, а потім державні.. До них приєдналися банки Казахстану, в'єтнамський BIDV, низка банків Вірменії, узбецький процесинговий центр Uzcard та Душанбе Сіті Банк, один із найбільших у Таджикистані.



Без обмежень продовжують працювати з «Миром» лише Білорусь, Південна Осетія та Абхазія. Масштаби удару по системі здивували російський ЦБ, особливо у країнах, які вважалися «дружніми», розповіли Bloomberg джерела, знайомі із ситуацією.







