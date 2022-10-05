Банки ЄС відмовляються приймати картки UnionPay, випущені в росії

16:50 05 жовтня Київ, Україна

Декілька країн Європи перестали приймати картки китайської платіжної системи UnionPay , випущені в російській федерації.

"Обслуговування пластикових карток UnionPay, виданих російськими банками, на цей момент припинено", - заявили ТАРС в одному з найбільших банків Чехії - Комерційному банку" (KB Bank).

За словами представника кол-центру банку, ще один – два тижні тому «пластик» китайської платіжної системи обслуговувався.



Інші чеські банки також припиняють обслуговувати карти UnionPay з росії, але всі рішення приймаються кредитними організаціями самостійно. Так, наприклад, у Ceska Sporitelna поки що можна отримати готівку з банкоматів.



В Іспанії така ж ситуація – банкомати Euronet, Kutxabank та ING перестали видавати готівку за випущеними в росії картками UnionPay. Причому це стосується як карток російських банків, які перебувають під санкціями, так і тих, що не потрапили під обмеження.

"Сьогодні з ранку ніде не видає, пише, що картка не обслуговується: пробували в чотирьох банкоматах cash zone, Kutxa, Bankiter", - написав про проблему користувач в одному з чатів. «Сьогодні намагався у різних банкоматах (у Барселоні) зняти гроші (раніше знімав у Euro automatic cash). Вдень уже все було заблоковано. За рекомендаціями намагався зняти і в Kutxa і в ING - скрізь пише, що картка не обслуговується», - пише інший користувач.

За словами одного росіянина, який перебуває в Іспанії, до 1 жовтня він спокійно знімав гроші з картки, але тепер йому це не вдається в жодному з перевірених ним ATM. В іспанській гілці банкоматів Euronet підтвердили, що картки російських банків заблоковані в Іспанії і не прийматимуться банкоматами.



Також фіксуються збої при прийомі карток UnionPay з росії в банкоматах мережі JCC на Кіпрі та в болгарському DSK Bank, який оголосив, що з 26 жовтня перестане обслуговувати російські картки. З 3 жовтня у зв'язку з напливом росіян, що біжать від мобілізації, картки UnionPay не приймають у фінських банкоматах Nosto.



За словами гендиректора платіжного сервісу Vepay Георгія Ніконова, відмова працювати з російськими картками UnionPay пов'язана з тим, що європейські банки намагаються убезпечити себе від вторинних санкцій. Також у європейських кредитних організацій можуть бути складнощі з технічною обробкою платежів від російських контрагентів, а також із комплаєнсом – перевіркою благонадійності клієнта, додає голова Національної платіжної ради Алма Обаєва.