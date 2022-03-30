Банк Росії засекретив дані про стан золотовалютних резервів

20:05 30 березня Київ, Україна





Щоквартальний огляд ЦП з «управління активами в іноземних валютах та золоті» - єдине офіційне джерело інформації про валютну та географічну структуру ЗВР - знімається з публікації для «обмеження впливу санкційних ризиків», повідомила прес-служба регулятора в середу.



З 31 березня



Остання докладна доповідь ЦБ опублікувала у січні. Він відбив стан резервів на 30 червня 2021 року: 32,3% у євро, Центральний банк (ЦБ) Росії перестане публікувати докладні дані про стан золотовалютних резервів (ЗВР), з яких щонайменше половина опинилася під санкціями Заходу.Щоквартальний огляд ЦП з «управління активами в іноземних валютах та золоті» - єдине офіційне джерело інформації про валютну та географічну структуру ЗВР - знімається з публікації для «обмеження впливу санкційних ризиків», повідомила прес-служба регулятора в середу.З 31 березня центробанк відновить публікацію коротких звітів про ЗВР - на тижневій та місячній основі. Вони, втім, представлений лише обмежений набір відомостей: частка валютних активів, частка золота частка коштів, розміщених у МВФ.Остання докладна доповідь ЦБ опублікувала у січні. Він відбив стан резервів на 30 червня 2021 року: 32,3% у євро,

21,7% у золоті, 16,4% у доларах, 13,1% у юанях, 6,5% у британських фунтах та 10% у «інших валютах».

Географічно майже половина ЗВР, за даними центробанку, перебували в країнах, які запровадили санкції за вторгнення в

Україну: 12,2% у Франції, 10% у Японії, 9,5% у Німеччині, 6,6% у США, 4,5% у Британії, 3% в Австрії та 1,5% у Канаді.



Гарантовано поза санкціями виявилися лише китайські юані та 2,3 тисячі тонн золота, яке складовано у сховищах усередині Росії.. Наприкінці березня США оголосили про розширення санкцій на золотий запас центробанку, заборонивши будь-які угоди, зокрема посередницькі, з продажу злитків за валюту.