Бангладеш: під час протестів загинули 11 осіб

14:31 29 березень Київ, Україна

Через візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді в столицю Бангладешу Дакку, спалахнули протести, в результаті яких 11 осіб вбито, 10 отримали поранення.



Про це з посиланням на владу країни повідомляє Times of India у понеділок, 29 березня.

Нарендра Моді відвідав країну з нагоди 50-річчя проголошення незалежності Бангладеш від Пакистану. Адміністрацію Моді звинувачують в дискримінації мусульманського населення Пакистану.



При цьому найбільш запеклі зіткнення зафіксували в неділю в Дацці - там ісламісти Hefazat-e-Islam здійснили напади на держустанови, індуїстські храми і пасажирські поїзди, підпалювали автобуси і закидали поліціянтів камінням.



Проти демонстрантів застосували сльозогінний газ і гумові кулі. Обстановка в місті як і раніше напружена.