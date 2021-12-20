Баку: азербайджанську армію обстріляли 45 разів за добу

14:53 27 липень Київ, Україна

Азербайджані заявили про спробу ВС Вірменії атакувати позиції армії республіки з використанням артилерії, в Єревані ж назвали причиною загострення спроби прориву з азербайджанської сторони. Обидві сторони повідомляли про загиблих військовослужбовців. З 17 липня обстановка, за оцінками обох сторін, відносно спокійна, але повідомлення про обстріл в районі кордону і у лінії зіткнення в Нагірному Карабасі надходять практично щодня.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почалося в лютому 1988 року, коли Нагірно-Карабахська автономна область оголосила про вихід зі складу Азербайджанської РСР. В ході збройного конфлікту 1992-1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і сімома прилеглими до нього районами. З 1992 року ведуться переговори про мирне врегулювання конфлікту в рамках Мінської групи ОБСЄ, головують в якій Росія, США і Франція. .