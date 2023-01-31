Байден заявив, що США не передаватимуть Україні F-16

10:46 31 січня Київ, Україна

Президент США Джо Байден заявив, що США не передаватимуть Україні винищувачі F-16 Fighting Falcon. Про це політик сказав у відповідь на запитання журналістів, чи він підтримує ідею передати Україні літаки.

"Ні", - коротко відповів Байден.

Питання пролунало, коли американський президент виходив з вертольота і ненадовго підійшов до представників ЗМІ. При цьому Байден не дав жодних інших роз'яснень.



У той самий час координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив, що зараз країна передає Україні достатню кількість озброєнь і без авіації, повідомляє CNN.