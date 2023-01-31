Байден заявив, що США не передаватимуть Україні F-16

10:46 31 січня Київ, Україна

Президент США Джо Байден заявив, що США не передаватимуть Україні винищувачі F-16 Fighting Falcon. Про це політик сказав у відповідь на запитання журналістів, чи він підтримує ідею передати Україні літаки.
"Ні", - коротко відповів Байден.
Питання пролунало, коли американський президент виходив з вертольота і ненадовго підійшов до представників ЗМІ. При цьому Байден не дав жодних інших роз'яснень.

У той самий час координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив, що зараз країна передає Україні достатню кількість озброєнь і без авіації, повідомляє CNN.
"Вже надаються значні обсяги допомоги, і їхнє відправлення триватиме найближчими тижнями та місяцями. Це ті озброєння, які ми знаємо. Очікується, що міністр оборони України у вівторок зустрінеться в Парижі з президентом Еммануелем Макроном на тлі дебатів між союзниками Києва про те, чи надавати Києву винищувачі для війни проти росії після того, як президент США Джо Байден виключив надання F-16, які будуть критично важливими для українців у зимовий час, а також для бойових дій, на які вони очікують навесні", — сказав Кірбі.