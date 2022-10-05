Байден заборонив США обмінювати долари на спеціальні права запозичення від росії та білорусі

12:25 05 жовтня Київ, Україна

Мінфіну США заборонено брати участь в операціях з обміном спеціальних прав запозичення (SDR), які знаходяться у росії та білорусі.

Про це йдеться у відповідному законі, який підписав президент Джозеф Байден , повідомляє сайт Білого дому.



Цей закон також вимагає від відомства "вживати заходів для протидії підтримці росії та білорусі".

"У понеділок президент підписав закон Про заборону обміну SDR, який забороняє міністру фінансів брати участь у транзакціях, що включають обмін спеціальними правами запозичення, які перебувають у росії чи білорусі", - сказано в повідомленні.

Дія закону триватиме п'ять років після його ухвалення. Однак вона може припинитися достроково, якщо президент США підтвердить Конгресу, що росія та білорусь "припинили дестабілізуючу діяльність щодо суверенітету та територіальної цілісності України".