Байден заборонив США обмінювати долари на спеціальні права запозичення від росії та білорусі

Мінфіну США заборонено брати участь в операціях з обміном спеціальних прав запозичення (SDR), які знаходяться у росії та білорусі.
Про це йдеться у відповідному законі, який підписав президент Джозеф Байден, повідомляє сайт Білого дому.
Цей закон також вимагає від відомства "вживати заходів для протидії підтримці росії та білорусі".
Дія закону триватиме п'ять років після його ухвалення. Однак вона може припинитися достроково, якщо президент США підтвердить Конгресу, що росія та білорусь "припинили дестабілізуючу діяльність щодо суверенітету та територіальної цілісності України".
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