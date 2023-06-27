Байден вперше прокоментував заколот пригожина
07:31 27 червня Київ, Україна
Президент Сполучених Штатів Джо Байден
вперше прокоментував заколот ПВК "Вагнер" проти влади росії, заявивши, що США
та західні союзники не причетні до бунту "вагнерівців".
Байдена цитує CNN.
"Ми повинні були переконатися, що не дали путіну приводу звинувачувати в цьому Захід або звинувачувати в цьому НАТО. Ми чітко дали зрозуміти, що не маємо стосунку. Це було частиною боротьби усередині російської системи", - сказав американський президент.
Також Байден зазначив, що поки що не можна дійти остаточного висновку, до чого приведуть останні події у росії.
"Кінцевий результат всього цього ще належить побачити, але незалежно від того, що буде далі, я продовжуватиму стежити за тим, щоб наші союзники і партнери були тісно пов'язані в тому, як ми сприймаємо ситуацію і реагуємо на неї. Важливо, щоб наші дії були повністю скоординовані", - додав він.
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