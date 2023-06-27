Байден вперше прокоментував заколот пригожина

07:31 27 червня Київ, Україна





Байдена цитує CNN. Президент Сполучених Штатів Джо Байден вперше прокоментував заколот ПВК "Вагнер" проти влади росії, заявивши, що США та західні союзники не причетні до бунту "вагнерівців".Байдена цитує CNN.

"Ми повинні були переконатися, що не дали путіну приводу звинувачувати в цьому Захід або звинувачувати в цьому НАТО. Ми чітко дали зрозуміти, що не маємо стосунку. Це було частиною боротьби усередині російської системи", - сказав американський президент.

Також Байден зазначив, що поки що не можна дійти остаточного висновку, до чого приведуть останні події у росії.