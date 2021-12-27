Байден впевнений у зацікавленості Путіна в саміті з США

Президент США Джо Байден вважає, що проведення саміту з російським лідером Володимиром Путіним було б в інтересах Росії.
Байден переконаний, що на сьогодні проведення саміту Росії і США повністю в інтересах Володимира Путіна.
Про це заявили в п'ятницю в Білому домі.
"Те, що пропонує президент, - це місток для того, щоб Росія повернулася. І він вважає, що в її інтересах прийняти його пропозицію", - додала Псакі.
Байден напередодні повідомив, що у Вашингтоні та Москві в цей час опрацьовується можливість проведення зустрічі лідерів РФ і США влітку цього року в Європі.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков раніше заявив, що нові обмежувальні заходи Вашингтона не сприятимуть зустрічі Путіна і Байдена. Він зазначив, що зустріч президентів Росії і США неможливо організувати в найкоротші терміни.
Байден напередодні повідомив, що у Вашингтоні та Москві в цей час опрацьовується можливість проведення зустрічі лідерів РФ і США влітку цього року в Європі.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков раніше заявив, що нові обмежувальні заходи Вашингтона не сприятимуть зустрічі Путіна і Байдена. Він зазначив, що зустріч президентів Росії і США неможливо організувати в найкоротші терміни.
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