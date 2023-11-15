Байден упевнений у можливості угоди щодо звільнення заручників ХАМАС

Президент США Джо Байден заявив, що, на його думку, можна досягти угоди щодо звільнення заручників, яких ХАМАС утримує у Газі.
Про це повідомляє CNN.
Високопоставлений американський чиновник, ознайомлений з переговорами, повідомив виданню, що Ізраїль і ХАМАС наближаються до угоди щодо звільнення заручників, захоплених під час нападів ХАМАС на Ізраїль, в обмін на багатоденну паузу в боях.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху у свою чергу заявив, що інформацію про будь-яку угоду щодо звільнення заручників, яких утримує ХАМАС у Газі, буде оприлюднено, "якщо і коли" будуть конкретні події.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху у свою чергу заявив, що інформацію про будь-яку угоду щодо звільнення заручників, яких утримує ХАМАС у Газі, буде оприлюднено, "якщо і коли" будуть конкретні події.
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