Байден упевнений у можливості угоди щодо звільнення заручників ХАМАС

"Я щодня спілкувався з причетними людьми. Я вірю, що це станеться. Але я не хочу вдаватися до подробиць", – сказав Байден журналістам у Білому домі.

Високопоставлений американський чиновник, ознайомлений з переговорами, повідомив виданню, що Ізраїль і ХАМАС наближаються до угоди щодо звільнення заручників, захоплених під час нападів ХАМАС на Ізраїль, в обмін на багатоденну паузу в боях.



Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху у свою чергу заявив, що інформацію про будь-яку угоду щодо звільнення заручників, яких утримує ХАМАС у Газі, буде оприлюднено, "якщо і коли" будуть конкретні події.