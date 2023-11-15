Байден упевнений у можливості угоди щодо звільнення заручників ХАМАС

08:44 15 листопада Київ, Україна

Президент США Джо Байден заявив, що, на його думку, можна досягти угоди щодо звільнення заручників, яких ХАМАС утримує у Газі.
 
Про це повідомляє CNN.
"Я щодня спілкувався з причетними людьми. Я вірю, що це станеться. Але я не хочу вдаватися до подробиць", – сказав Байден журналістам у Білому домі.
Високопоставлений американський чиновник, ознайомлений з переговорами, повідомив виданню, що Ізраїль і ХАМАС наближаються до угоди щодо звільнення заручників, захоплених під час нападів ХАМАС на Ізраїль, в обмін на багатоденну паузу в боях.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху у свою чергу заявив, що інформацію про будь-яку угоду щодо звільнення заручників, яких утримує ХАМАС у Газі, буде оприлюднено, "якщо і коли" будуть конкретні події.
"Наші серця з усіма заручниками та їхніми сім'ями. З початку війни ми невпинно працюємо над звільненням наших полонених, включаючи посилення тиску від початку наземної операції. Якщо і коли буде щось конкретне, ми це скажемо", - цитує голову ізраїльського уряду The Times of Israel.