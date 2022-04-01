Байден впевнений в своїй перемозі на виборах у США

З наближенням закінчення підрахунку голосів на президентських виборах у Сполучених Штатах пристрасті навколо ймовірного переможця розпалюються все сильніше. Як стало відомо, виступаючи перед своїми прихильниками в місті Вілмінгтон штату Делавер, кандидат в президенти США від демократів Джозеф Байден заявив, що його команда ще не готова оголосити про перемогу в перегонах, але всім вже ясно, що вони їх виграють.
Крім того, демократ пообіцяв, що не дозволить призупинити підрахунок голосів. Він зазначив, що на цих виборах його вже підтримали понад 74 мільйонів американців - це більше, ніж отримав "хто-небудь з президентів в історії Сполучених Штатів".
Також він підкреслив, що впевнений у своїй перемозі в штатах Пенсильванія (20 голосів вибірників), Джорджія (16 голосів), Невада (6 голосів) і Аризона (11 голосів). При цьому кандидат закликав американців зберігати терпіння і спокій після напруженої передвиборчої боротьби.
Раніше CNN повідомив, що Байден лідирує в Аризоні з 49,8% голосів виборців проти 48,7% у республіканця, чинного глави держави Дональда Трампа. При цьому штату ще належить порахувати приблизно 235 тисяч бюлетенів.
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