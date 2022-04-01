Байден впевнений в своїй перемозі на виборах у США

09:27 07 листопада Київ, Україна

З наближенням закінчення підрахунку голосів на президентських виборах у Сполучених Штатах пристрасті навколо ймовірного переможця розпалюються все сильніше. Як стало відомо, виступаючи перед своїми прихильниками в місті Вілмінгтон штату Делавер, кандидат в президенти США від демократів Джозеф Байден заявив, що його команда ще не готова оголосити про перемогу в перегонах, але всім вже ясно, що вони їх виграють.

"Поки ми не можемо виступити з заключною заявою про перемогу, але цифри не залишають нам сумнівів. Ми виграємо ці перегони. Ми готуємося виграти більше ніж 300 голосів вибірників", - сказав політик.

Крім того, демократ пообіцяв, що не дозволить призупинити підрахунок голосів. Він зазначив, що на цих виборах його вже підтримали понад 74 мільйонів американців - це більше, ніж отримав "хто-небудь з президентів в історії Сполучених Штатів".

Також він підкреслив, що впевнений у своїй перемозі в штатах Пенсильванія (20 голосів вибірників), Джорджія (16 голосів), Невада (6 голосів) і Аризона (11 голосів). При цьому кандидат закликав американців зберігати терпіння і спокій після напруженої передвиборчої боротьби.

"Серйозні розбіжності неминучі при демократії, такі розбіжності корисні, вони свідчать про те, що в суспільстві йде активна дискусія, що люди твердо відстоюють свої погляди. Ми можемо бути опонентами, але не противниками", - зазначив демократ і закликав припинити міжпартійну війну.

Раніше CNN повідомив, що Байден лідирує в Аризоні з 49,8% голосів виборців проти 48,7% у республіканця, чинного глави держави Дональда Трампа. При цьому штату ще належить порахувати приблизно 235 тисяч бюлетенів.