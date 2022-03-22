Байден посилює кібероборону через можливі хакерські атаки РФ

07:11 22 березня Київ, Україна

Президент США Джо Байден закликав партнерів із приватного сектору "негайно посилити свій кіберзахист". Він заявив, що Росія може здійснити кібератаку проти Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Президент у своїй заяві сказав, що "федеральний уряд не може захиститись від цієї загрози самостійно".

За його словами, більша частина критичної інфраструктури Америки належить і управляється приватним сектором і важливо заблокувати "цифрові двері".

"Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури Міністерства внутрішньої безпеки активно співпрацює з організаціями з критичною інфраструктурою, щоб швидко обмінюватися інформацією, щоб захистити їхні системи та мережі", – сказав Байден.

Зазначається, що для захисту від кібератак буде застосовано багатофакторну аутентифікацію, також проведуть консультації з професіоналами з кібербезпеки. Все для того, щоб переконатися, що системи робочі та захищені від усіх відомих уразливостей.