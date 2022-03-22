Байден посилює кібероборону через можливі хакерські атаки РФ

Президент США Джо Байден закликав партнерів із приватного сектору "негайно посилити свій кіберзахист". Він заявив, що Росія може здійснити кібератаку проти Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Президент у своїй заяві сказав, що "федеральний уряд не може захиститись від цієї загрози самостійно".
За його словами, більша частина критичної інфраструктури Америки належить і управляється приватним сектором і важливо заблокувати "цифрові двері".
"Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури Міністерства внутрішньої безпеки активно співпрацює з організаціями з критичною інфраструктурою, щоб швидко обмінюватися інформацією, щоб захистити їхні системи та мережі", – сказав Байден.
Зазначається, що для захисту від кібератак буде застосовано багатофакторну аутентифікацію, також проведуть консультації з професіоналами з кібербезпеки. Все для того, щоб переконатися, що системи робочі та захищені від усіх відомих уразливостей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Президент у своїй заяві сказав, що "федеральний уряд не може захиститись від цієї загрози самостійно".
За його словами, більша частина критичної інфраструктури Америки належить і управляється приватним сектором і важливо заблокувати "цифрові двері".
"Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури Міністерства внутрішньої безпеки активно співпрацює з організаціями з критичною інфраструктурою, щоб швидко обмінюватися інформацією, щоб захистити їхні системи та мережі", – сказав Байден.
Зазначається, що для захисту від кібератак буде застосовано багатофакторну аутентифікацію, також проведуть консультації з професіоналами з кібербезпеки. Все для того, щоб переконатися, що системи робочі та захищені від усіх відомих уразливостей.
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