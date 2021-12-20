Байден скликає світових лідерів на саміт щодо клімату

08:28 27 березень Київ, Україна

Новий глава Білого дому відновив дії Сполучених Штатів, спрямовані на боротьбу зі всесвітньою кліматичною загрозою і глобальним потеплінням. Як повідомляє пресслужба Білого дому, до участі в саміті запрошені глави 40 світових держав. Президент США Джо Байден заявив, що серед інших на віртуальний саміт з питань клімату запрошені російський лідер Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін, хоча він поки особисто з ними про це не говорив.

"Поки ні (не говорив - ред.), але вони знають, що запрошені", - уточнив Байден.

Відзначається, що в цілому взяти участь у згаданій онлайн-зустрічі, яку організовує Вашингтон 22-23 квітня, запропонували 40 світовим лідерам. Переговори будуть транслюватися в прямому ефірі.

"Саміт з клімату підкреслить невідкладність, а також економічні вигоди більш рішучих дій в рамках боротьби зі зміною клімату. Він стане важливою віхою на шляху до 26-ї Конференції сторін Рамкової конвенції про зміну клімату", - зазначено в пресрелізі.

При цьому учасників саміту, серед яких лідери низки держав, а також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і голова Євроради Шарль Мішель, закликали підготувати план про те, як їхні країни мають намір посилити боротьбу зі зміною клімату.