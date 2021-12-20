Байден скликає світових лідерів на саміт щодо клімату

Новий глава Білого дому відновив дії Сполучених Штатів, спрямовані на боротьбу зі всесвітньою кліматичною загрозою і глобальним потеплінням. Як повідомляє пресслужба Білого дому, до участі в саміті запрошені глави 40 світових держав. Президент США Джо Байден заявив, що серед інших на віртуальний саміт з питань клімату запрошені російський лідер Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін, хоча він поки особисто з ними про це не говорив.
Відзначається, що в цілому взяти участь у згаданій онлайн-зустрічі, яку організовує Вашингтон 22-23 квітня, запропонували 40 світовим лідерам. Переговори будуть транслюватися в прямому ефірі.
При цьому учасників саміту, серед яких лідери низки держав, а також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і голова Євроради Шарль Мішель, закликали підготувати план про те, як їхні країни мають намір посилити боротьбу зі зміною клімату.
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