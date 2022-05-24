Байден вважає, що зараз є загрози серйозніші за Афганістан

16:46 19 серпня Киев, Украина

На цей момент Афганістан, захоплений талібами, не представляє ніякої загрози для США, перед Америкою стоять набагато серйозніші загрози.
 
Про це заявив президент США Джо Байден в ефірі ABC.
"Існує набагато серйозніша загроза для США з Сирії. Існує набагато серйозніша загроза для США зі Східної Африки. Існують набагато більш серйозні загрози, що походять з різних місць, ніж з гір Афганістану", - сказав він.
За його словами, США здатні впоратися з подібними загрозами, що виходять із Афганістану, проте небезпека з боку "Аль-Каїди" та інших терористичних угруповань вища в інших частинах світу.

Президент США вважає нераціональним витрачати трильйон доларів і тримати десятки тисяч американських солдатів в Афганістані на тлі інших проблем в світі.
"А ось ви не думаєте ... хто найбільше розчарований в тому, що ми йдемо? Росія і Китай. Вони б жадали, щоб ми продовжували бути змушеними так робити", - зазначив Байден.
Він нагадав, що США увійшли в Афганістан заради двох цілей - перемоги над "Аль-Каїдою" і усунення Усами бен Ладена. Однак після виконання цих завдань США "зайнялися націєбудівництвом" в Афганістані. "З моєї точки зору це не мало ніякого сенсу", - сказав Байден.

Президент США заявив, що не вірить в те, що "Талібан" зазнав будь-яких змін.
"Я думаю, що вони переживають свого роду екзистенційну кризу через (сумніви у тому), чи хочуть вони виглядати повноправним урядом в очах міжнародної спільноти. Я не впевнений, що вони хочуть цього", - підкреслив він.
За словами Байдена, виведення військ США з Афганістану було б трохи безладним, незалежно від часу прийняття відповідного рішення.

Також він зазначив, що ніхто не міг припустити, що Кабул буде взятий талібами під контроль таким чином.
"Якщо озиратися назад на звіти розвідки, то консенсусу не було... Вони говорили про те, що, імовірніше за все, це могло б статися ближче до кінця року... Я думаю, ніхто не припускав, що місто буде взято", - сказав Байден.