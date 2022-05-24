Байден вважає, що зараз є загрози серйозніші за Афганістан

На цей момент Афганістан, захоплений талібами, не представляє ніякої загрози для США, перед Америкою стоять набагато серйозніші загрози.
Про це заявив президент США Джо Байден в ефірі ABC.
За його словами, США здатні впоратися з подібними загрозами, що виходять із Афганістану, проте небезпека з боку "Аль-Каїди" та інших терористичних угруповань вища в інших частинах світу.
Президент США вважає нераціональним витрачати трильйон доларів і тримати десятки тисяч американських солдатів в Афганістані на тлі інших проблем в світі.
Він нагадав, що США увійшли в Афганістан заради двох цілей - перемоги над "Аль-Каїдою" і усунення Усами бен Ладена. Однак після виконання цих завдань США "зайнялися націєбудівництвом" в Афганістані. "З моєї точки зору це не мало ніякого сенсу", - сказав Байден.
Президент США заявив, що не вірить в те, що "Талібан" зазнав будь-яких змін.
За словами Байдена, виведення військ США з Афганістану було б трохи безладним, незалежно від часу прийняття відповідного рішення.
Також він зазначив, що ніхто не міг припустити, що Кабул буде взятий талібами під контроль таким чином.
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