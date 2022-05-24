Байден вважає, що зараз є загрози серйозніші за Афганістан

16:46 19 серпня Киев, Украина

На цей момент Афганістан, захоплений талібами, не представляє ніякої загрози для США , перед Америкою стоять набагато серйозніші загрози.

Про це заявив президент США Джо Байден в ефірі ABC.

"Існує набагато серйозніша загроза для США з Сирії. Існує набагато серйозніша загроза для США зі Східної Африки. Існують набагато більш серйозні загрози, що походять з різних місць, ніж з гір Афганістану", - сказав він.

За його словами, США здатні впоратися з подібними загрозами, що виходять із Афганістану, проте небезпека з боку "Аль-Каїди" та інших терористичних угруповань вища в інших частинах світу.



Президент США вважає нераціональним витрачати трильйон доларів і тримати десятки тисяч американських солдатів в Афганістані на тлі інших проблем в світі.

"А ось ви не думаєте ... хто найбільше розчарований в тому, що ми йдемо? Росія і Китай. Вони б жадали, щоб ми продовжували бути змушеними так робити", - зазначив Байден.

Він нагадав, що США увійшли в Афганістан заради двох цілей - перемоги над "Аль-Каїдою" і усунення Усами бен Ладена. Однак після виконання цих завдань США "зайнялися націєбудівництвом" в Афганістані. "З моєї точки зору це не мало ніякого сенсу", - сказав Байден.



Президент США заявив, що не вірить в те, що "Талібан" зазнав будь-яких змін.

"Я думаю, що вони переживають свого роду екзистенційну кризу через (сумніви у тому), чи хочуть вони виглядати повноправним урядом в очах міжнародної спільноти. Я не впевнений, що вони хочуть цього", - підкреслив він.

За словами Байдена, виведення військ США з Афганістану було б трохи безладним, незалежно від часу прийняття відповідного рішення.



Також він зазначив, що ніхто не міг припустити, що Кабул буде взятий талібами під контроль таким чином.