Байден з Путіним зустрінуться в Женеві 15-16 червня

Переговори з приводу майбутньої зустрічі Путін-Байден нарешті прийшли до єдиного знаменника у виборі дати.
Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційних осіб.
"Офіційні особи заявили, що Женева стала останнім претендентом на роль приймаючого міста для давно обговорюваної зустрічі між двома лідерами, які, як очікується, зберуться 15-16 червня по завершенні першої міжнародної поїздки Байдена з моменту вступу на посаду", - повідомляє телеканал.
Відзначається, що в Білому домі відмовилися прокоментувати вибір міста, де зустрінуться президенти США і РФ, до остаточного уточнення деталей.
"Офіційні особи заявили, що Женева стала останнім претендентом на роль приймаючого міста для давно обговорюваної зустрічі між двома лідерами, які, як очікується, зберуться 15-16 червня по завершенні першої міжнародної поїздки Байдена з моменту вступу на посаду", - повідомляє телеканал.
Відзначається, що в Білому домі відмовилися прокоментувати вибір міста, де зустрінуться президенти США і РФ, до остаточного уточнення деталей.
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