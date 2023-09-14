Байден: республіканці хочуть розпочати імпічмент, щоб заблокувати уряд

13:12 14 вересня Київ, Україна





Про це повідомило інформаційне агентство Reuters Президент США Джозеф Байден заявив, що республіканці прагнуть розпочати процедуру імпічменту з метою заблокувати діяльність американського уряду.Про це повідомило інформаційне агентство Reuters

"Я не можу точно сказати, чому, але вони вже просто вирішили провести імпічмент. Найкраще, що я можу уявити, це те, що вони планують імпічмент, щоб зупинити роботу уряду", - заявив Байден.

Президент наголосив, що він не зосереджує свою увагу на питанні імпічменту.