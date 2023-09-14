Байден: республіканці хочуть розпочати імпічмент, щоб заблокувати уряд
13:12 14 вересня Київ, Україна
Президент США
Джозеф Байден
заявив, що республіканці прагнуть розпочати процедуру імпічменту з метою заблокувати діяльність американського уряду.
Про це повідомило інформаційне агентство Reuters
"Я не можу точно сказати, чому, але вони вже просто вирішили провести імпічмент. Найкраще, що я можу уявити, це те, що вони планують імпічмент, щоб зупинити роботу уряду", - заявив Байден.
Президент наголосив, що він не зосереджує свою увагу на питанні імпічменту.
"Щодня, коли я прокидаюся, і це не перебільшення, я не займаюся питаннями імпічменту. У мене є робота, яку мені потрібно виконати", - сказав Байден.
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