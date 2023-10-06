Байден розморозив будівництво стіни на кордоні з Мексикою

09:55 06 жовтня Київ, Україна

Президент США Джо Байден заявив про відновлення будівництва стіни на кордоні з Мексикою через проблеми з нелегальними мігрантами.

Про це розповіла прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.



Представниця нагадала, що Байден заявляв у своїй передвиборчій кампанії, що зупинить будівництво стіни на кордоні з Мексикою, якщо стане президентом. Після перемоги будівництво справді заморозили. Однак зараз його розморожують, оскільки на це виділили кошти ще у 2019 році за президентства Дональда Трампа, а Конгрес відмовився розподіляти ці гроші за іншими сферами.



Пізніше Байден сказав, що "не може зупинити" будівництво, оскільки закон вимагає, щоб фінансування було використано та завершено у 2023 році. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що будівництво нових ділянок стіни буде кроком у неправильному напрямку.



Що відбувається на кордоні між США та Мексикою

За останніми даними, прикордонний патруль США затримав 181 059 осіб уздовж південного кордону в серпні порівняно зі 132 648 у липні. Загалом з початку поточного фінансового року, що розпочався у жовтні 2022 року, затримали понад 2,2 мільйона іммігрантів.



У четвер адміністрація Байдена також оголосила, що відновить депортацію нелегальних венесуельських мігрантів, близько 50 000 з яких прибули на американо-мексиканський кордон лише у вересні.



У повідомленні у Федеральному реєстрі США йдеться про "гостру та негайну необхідність спорудження фізичних бар'єрів і доріг поблизу кордону Сполучених Штатів, щоб запобігти незаконним проникненням".



Агентство також заявило, що необхідно скасувати низку законів, ухвал та інших правових вимог для забезпечення швидкого будівництва стіни.