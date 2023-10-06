Байден розморозив будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Джо Байден заявив про відновлення будівництва стіни на кордоні з Мексикою через проблеми з нелегальними мігрантами.
Про це розповіла прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.
Представниця нагадала, що Байден заявляв у своїй передвиборчій кампанії, що зупинить будівництво стіни на кордоні з Мексикою, якщо стане президентом. Після перемоги будівництво справді заморозили. Однак зараз його розморожують, оскільки на це виділили кошти ще у 2019 році за президентства Дональда Трампа, а Конгрес відмовився розподіляти ці гроші за іншими сферами.
Пізніше Байден сказав, що "не може зупинити" будівництво, оскільки закон вимагає, щоб фінансування було використано та завершено у 2023 році. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що будівництво нових ділянок стіни буде кроком у неправильному напрямку.
Що відбувається на кордоні між США та Мексикою
За останніми даними, прикордонний патруль США затримав 181 059 осіб уздовж південного кордону в серпні порівняно зі 132 648 у липні. Загалом з початку поточного фінансового року, що розпочався у жовтні 2022 року, затримали понад 2,2 мільйона іммігрантів.
У четвер адміністрація Байдена також оголосила, що відновить депортацію нелегальних венесуельських мігрантів, близько 50 000 з яких прибули на американо-мексиканський кордон лише у вересні.
У повідомленні у Федеральному реєстрі США йдеться про "гостру та негайну необхідність спорудження фізичних бар'єрів і доріг поблизу кордону Сполучених Штатів, щоб запобігти незаконним проникненням".
Агентство також заявило, що необхідно скасувати низку законів, ухвал та інших правових вимог для забезпечення швидкого будівництва стіни.
Представниця нагадала, що Байден заявляв у своїй передвиборчій кампанії, що зупинить будівництво стіни на кордоні з Мексикою, якщо стане президентом. Після перемоги будівництво справді заморозили. Однак зараз його розморожують, оскільки на це виділили кошти ще у 2019 році за президентства Дональда Трампа, а Конгрес відмовився розподіляти ці гроші за іншими сферами.
Пізніше Байден сказав, що "не може зупинити" будівництво, оскільки закон вимагає, щоб фінансування було використано та завершено у 2023 році. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що будівництво нових ділянок стіни буде кроком у неправильному напрямку.
Що відбувається на кордоні між США та Мексикою
За останніми даними, прикордонний патруль США затримав 181 059 осіб уздовж південного кордону в серпні порівняно зі 132 648 у липні. Загалом з початку поточного фінансового року, що розпочався у жовтні 2022 року, затримали понад 2,2 мільйона іммігрантів.
У четвер адміністрація Байдена також оголосила, що відновить депортацію нелегальних венесуельських мігрантів, близько 50 000 з яких прибули на американо-мексиканський кордон лише у вересні.
У повідомленні у Федеральному реєстрі США йдеться про "гостру та негайну необхідність спорудження фізичних бар'єрів і доріг поблизу кордону Сполучених Штатів, щоб запобігти незаконним проникненням".
Агентство також заявило, що необхідно скасувати низку законів, ухвал та інших правових вимог для забезпечення швидкого будівництва стіни.
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