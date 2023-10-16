Байден розглядає можливість візиту до Ізраїлю - ЗМІ

10:14 16 жовтня Київ, Україна

США обговорюють можливий візит президента Джо Байдена до Ізраїлю на запрошення прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.



Зазначається, що візит Байдена відбудеться, щоб продемонструвати підтримку найбільшого союзника США на Близькому Сході після подібного візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена, що знаходиться в регіоні.



Джерело на умовах анонімності підтвердило повідомлення різних ізраїльських ЗМІ про те, що Нетаньягу запросив Байдена під час нещодавньої телефонної розмови, під час якої чиновники обговорили напад на Ізраїль бойовиків ХАМАС.



Білий дім на запит Reuters відмовився від коментарів щодо поїздки Байдена до Ізраїлю.