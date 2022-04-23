Байден розповів про плани перших 100 днів

15:20 25 листопада Київ, Україна

Джо Байден розповів про свої плани на перші 100 днів президентства. Крім основних пунктів діяльності, він зазначив, що його період не буде схожий на третій термін президента Обами».

Так, демократ має намір провести імміграційну реформу, а також скасувати низку указів чинного президента Дональда Трампа про навколишнє середовище, які, на його думку, погіршили екологічну обстановку в країні.

"Я направлю в сенат Сполучених Штатів законопроєкт про імміграцію, який дозволить отримати громадянство більш ніж 11 млн незареєстрованих людей в Америці", - сказав він.

Крім того, Байден має намір надати допомогу владі штатів, які постраждали від пандемії, "негайну допомогу", проте, не уточнив, як саме планує це зробити.

Також демократ зазначив, що не планує ініціювати розслідування стосовно Трампа після свого приходу до влади.

"Я не буду робити те, що робить цей президент, і використовувати Міністерство юстиції як засіб, щоб наполягати на тому, що щось сталося", - сказав він.

Напередодні Байден представив своїх кандидатів на ключові пости в новій американській адміністрації.