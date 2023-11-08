Байден просить Нетаньяху призупинити операцію у Газі з метою звільнення заручників

Президент США Джо Байден звернувся до прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з проханням тимчасово призупинити військову операцію в Газі на три дні з метою дати можливість звільнити 10-15 заручників, яких утримує ХАМАС.
Цю інформацію надало видання Axios, посилаючись на американських та ізраїльських офіційних осіб.
Згідно з повідомленням, США, Ізраїль та Катар перебувають у процесі обговорення пропозиції, згідно з якою ХАМАС звільнить 10-15 заручників та скористається триденною паузою для ідентифікації всіх заручників та складання списку з їхніми іменами.
У відповідь на цю пропозицію Нетаньяху висловив сумніви в намірах і готовності ХАМАС дотримуватись умов угоди щодо звільнення заручників, як передає Axios, посилаючись на свої джерела.
Крім того, пропозиція про триденну паузу викликає сумніви у Нетаньяху з погляду дипломатії. Він побоюється, що Ізраїль може втратити поточну міжнародну підтримку військової операції, якщо бойові дії припиняться на три дні.
Джерело з Ізраїлю, цитоване Axios, також згадало про попередження Нетаньяху, пов'язані з минулим досвідом війни 2014 року. На той час ХАМАС скористався гуманітарною паузою та атакував групу ізраїльських солдатів, викрав одного з них та вбив кількох інших.
Цю інформацію надало видання Axios, посилаючись на американських та ізраїльських офіційних осіб.
Згідно з повідомленням, США, Ізраїль та Катар перебувають у процесі обговорення пропозиції, згідно з якою ХАМАС звільнить 10-15 заручників та скористається триденною паузою для ідентифікації всіх заручників та складання списку з їхніми іменами.
У відповідь на цю пропозицію Нетаньяху висловив сумніви в намірах і готовності ХАМАС дотримуватись умов угоди щодо звільнення заручників, як передає Axios, посилаючись на свої джерела.
Крім того, пропозиція про триденну паузу викликає сумніви у Нетаньяху з погляду дипломатії. Він побоюється, що Ізраїль може втратити поточну міжнародну підтримку військової операції, якщо бойові дії припиняться на три дні.
Джерело з Ізраїлю, цитоване Axios, також згадало про попередження Нетаньяху, пов'язані з минулим досвідом війни 2014 року. На той час ХАМАС скористався гуманітарною паузою та атакував групу ізраїльських солдатів, викрав одного з них та вбив кількох інших.
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