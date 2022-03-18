Байден визнав День звільнення рабів (Juneteenth) федеральним святом 19 червня

12:15 20 червня Київ, Україна

19 червня в Сполучених Штатах Америки вперше відзначили День визволення рабів (Juneteenth) як федеральне національне свято. Святкові заходи по всій країні охоплюють не тільки мирні демонстрації і збори, а й концерти.

У столиці США Вашингтоні кілька сотень людей зібралися і танцювали недалеко від Білого дому на площі, названій на честь руху BLM (Black Lives Matter).

Днем раніше президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Харріс підписали законопроєкт, згідно з яким день 19 червня отримав статус федерального свята. Напередодні документ був схвалений Конгресом при рідкісній одностайності членів всіх партій.

Офіційним днем скасування рабства в США вважається 19 червня 1865. В цей день, два місяці після закінчення Громадянської війни (1861-1865), прокламація про звільнення рабів була оголошена в останньому з Конфедерації південних штатів - Техасі. Документ був виданий в розпал війни 1 січня 1863 президентом Авраамом Лінкольном, але не набув чинності через опір південних штатів. У грудні 1865 скасування рабства на всій території США було закріплено в Конституції.

Дебати про відповідальність за рабство в США знову розгорілися в 2020 році в ході протестного руху проти расизму і поліційного насильства, який отримав назву BLM.