Байден пригрозив росії міжнародною ізоляцією

Президент Джо Байден пообіцяв розширити взаємодію з «відповідальними країнами» у всьому світі з метою ізолювати росію на міжнародній арені та притягнути її до відповіді за військові злочини.
«Путінська війна вже перетворила росію на міжнародного вигнанця», - наголосив президент США у письмовій заяві.
«Ми продовжуватимемо працювати з відповідальними країнами в усьому світі для того, щоб зібрати докази злочинів і притягнути росію до відповідальності за злочини, які вона вчиняє, щоб посилити тиск на російську економіку та ізолювати росію на міжнародній арені», - зазначив Байден.
Він зазначив, що фото- та відеодокази, які надходять із Бучі та інших українських населених пунктів у міру відходу російських військ, «жахають».
Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що країни Заходу вивчають можливість розширення номенклатури озброєнь, що поставляються Україні в рамках допомоги.
Про це він заявив у четвер на пресконференції у Брюсселі.
"Ми не дозволимо нічому завадити українцям отримувати те, що їм необхідно і що, на наш погляд, може бути ефективним. Тому зараз ми дивимося на всі напрямки, це стосується не тільки того, що ми надали і продовжуємо надавати, але й того, чи є додаткові системи, які могли б змінити ситуацію, які ми можемо їм надати. Ми робимо це під час тісних консультацій з українцями, а також з нашими союзниками та партнерами", - сказав Блінкен.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк Міллі зі свого боку зазначив, що країни Заходу на чолі зі США вже передали Україні на сьогодні близько 60 тис. протитанкових систем та 25 тис. переносних зенітно-ракетних комплексів.
«Путінська війна вже перетворила росію на міжнародного вигнанця», - наголосив президент США у письмовій заяві.
«Ми продовжуватимемо працювати з відповідальними країнами в усьому світі для того, щоб зібрати докази злочинів і притягнути росію до відповідальності за злочини, які вона вчиняє, щоб посилити тиск на російську економіку та ізолювати росію на міжнародній арені», - зазначив Байден.
Він зазначив, що фото- та відеодокази, які надходять із Бучі та інших українських населених пунктів у міру відходу російських військ, «жахають».
Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що країни Заходу вивчають можливість розширення номенклатури озброєнь, що поставляються Україні в рамках допомоги.
Про це він заявив у четвер на пресконференції у Брюсселі.
"Ми не дозволимо нічому завадити українцям отримувати те, що їм необхідно і що, на наш погляд, може бути ефективним. Тому зараз ми дивимося на всі напрямки, це стосується не тільки того, що ми надали і продовжуємо надавати, але й того, чи є додаткові системи, які могли б змінити ситуацію, які ми можемо їм надати. Ми робимо це під час тісних консультацій з українцями, а також з нашими союзниками та партнерами", - сказав Блінкен.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк Міллі зі свого боку зазначив, що країни Заходу на чолі зі США вже передали Україні на сьогодні близько 60 тис. протитанкових систем та 25 тис. переносних зенітно-ракетних комплексів.
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