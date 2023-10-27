Байден попередив Китай: США захистять Філіппіни у разі атаки

10:59 26 жовтня Київ, Україна





Про це повідомляє Bloomberg. Джо Байден висловив рішуче попередження Китаю, що США захищатимуть Філіппіни у разі будь-якої атаки у спірному Південнокитайському морі.Про це повідомляє Bloomberg.

"Я хочу бути дуже чітким: зобов'язання Сполучених Штатів з оборони Філіппін є абсолютними. Будь-який напад на філіппінські повітряні судна чи збройні сили розглядатиметься як активація нашого Договору про взаємну оборону з Філіппінами", - наголосив Байден.

Конфронтація між країнами почалася, коли берегова охорона Китаю звинуватила філіппінські судна у сутичках і стверджувала, що філіппінці перевозили матеріали для зміцнення свого форпосту на Другій мілині Томаса. Китай застеріг Філіппіни від подальших "провокацій", заявивши, що такі дії порушують його територіальний суверенітет.



Філіппінські офіційні особи у свою чергу стверджували, що близько п'яти кораблів берегової охорони Китаю, вісім супроводжуючих суден і два кораблі військово-морських сил влаштували блокаду, заважаючи двом кораблям берегової охорони Філіппін і двом човнам доставити продовольство та інші припаси філіппінським силам.



Внаслідок зіткнення один із кораблів берегової охорони Філіппін та судно постачання отримали пошкодження від корабля берегової охорони Китаю. Тільки одному з двох філіппінських човнів вдалося доставити запаси філіппінським силам.



Байден зазначив, що дії кораблів Китаю були небезпечними та незаконними, оскільки Філіппіни проводили звичайну місію поповнення запасів у своїй економічній зоні у Південнокитайському морі.