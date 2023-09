Байден запропонує розширити склад Радбезу ООН, щоб послабити вплив Китаю та росії

Президент США Джо Байден може запропонувати розширити склад Ради Безпеки ООН, щоб послабити вплив Китаю та росії. Очікується, що Байден закликатиме до розширення Ради Безпеки ООН, зокрема, за рахунок Німеччини та Японії, коли світові лідери зберуться у Нью-Йорку.Про це пише The Telegraph.Президент США попросить 193 країни-члени ООН "подивитися на архітектуру Ради Безпеки", повідомив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі в інтерв'ю The Telegraph напередодні Генеральної Асамблеї.У розмові з The Telegraph Кірбі сказав: "Я думаю, що президент Байден, і ви почуєте, як він говоритиме про це трохи більше наступного тижня, чітко дав зрозуміти, що ми вважаємо, що настав час поглянути на архітектуру Ради Безпеки".За його словами, Рада Безпеки ООН має бути "інклюзивнішою і всеосяжною".Відповідаючи на запитання, чи означає це зміну правил застосування права вето чи структури членства, Кірбі сказав: "Ми вважаємо, що настав час переглянути архітектуру Ради Безпеки. Ми просто вважаємо, що час обговорити архітектуру організації. Я вважаю, що президент Байден, Сполучені Штати, підтримали б збільшення кількості членів».За інформацією The Telegraph, Байден наполягає на "п'яти чи шести" нових постійних членах, включаючи Індію, Бразилію, Німеччину та Японію. Бразилія та Південна Африка також згадуються як ймовірні члени, які представляють Латинську Америку та Африку. Незрозуміло, чи мають вони право вето.Наразі Рада Безпеки ООН має п'ять постійних членів: Китай , росія, США, Великобританія та Франція. До неї також входять 10 непостійних членів, які обираються на дворічний термін.В останні роки Рада Безпеки намагалася досягти згоди з таких ключових питань, як Північна Корея та Сирія. У травні 2022 року не вдалося ухвалити резолюцію, яка посилила б санкції проти Пхеньяна через запуск балістичних ракет. Незважаючи на 13 підписантів, Китай та росія назвали цей захід "контрпродуктивним та негуманним".Реформа Ради Безпеки вимагатиме внесення поправок до Статуту ООН. Це можуть ветувати Китай та росія, чиї повноваження блокувати резолюції та санкції можуть бути зменшені внаслідок реформи.Представники США та ООН повідомили американським ЗМІ, що плани Байдена можуть запропонувати місця новим постійним членам без права вето. Посол Великобританії ООН підтримує реформу Ради Безпеки.Байден має виступити на Генасамблеї ООН у вівторок, а президент України Володимир Зеленський також особисто виступить на засіданні вперше з початку війни, зазначає видання.