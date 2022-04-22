Байден отримав дозвіл Білого дому на доступ до розвідданих США

06:56 25 листопада Київ, Україна

Щоб мати уявлення про можливі серйозні загрози, новообраному президенту Штатів Джо Байдену надано доступ до щоденного президентського брифінгу.



Про це повідомляє CNN з посиланням на співробітника Білого дому.



Повідомляється, що день, коли Байден отримає перший такий документ, погоджується.



Щоденний президентський брифінг - це документ, який складається співробітниками розвідслужб. У ньому викладаються основні загрози і розвідувальні дані.



Цей документ щодня представляють президенту США і його радникам з нацбезпеки і співробітникам Білого дому. Зазвичай співробітники розвідки також проводять усний брифінг по переданій письмово інформації.



Раніше видання Politico відзначало, що кандидату в президенти, який вважається переможцем, після виборів традиційно надається доступ до цього документа, щоб він був у курсі найсерйозніших загроз.