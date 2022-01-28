Байден відправив листа президенту Палестини Махмуду Аббасу

Джозеф Байден стурбований військовим конфліктом Ізраїлю і Палестини, в зв'язку з чим написав лист президенту Палестини Махмуду Аббасу.
Про це повідомляє панарабська газета Asharq Al-Awsat з посиланням на джерела у вівторок, 11 травня.
За даними видання, в листі порушені питання співпраці між США і Державою Палестина. При цьому інші подробиці листа поки не повідомляються.
Нагадаємо, що в Ізраїлі більше ніж 30 людей постраждали під час ракетного обстрілу. У відповідь на запуск палестинцями понад 200 ракет, ізраїльтянами були нанесені удари по 130 цілям в Секторі Гази.
Про це повідомляє панарабська газета Asharq Al-Awsat з посиланням на джерела у вівторок, 11 травня.
За даними видання, в листі порушені питання співпраці між США і Державою Палестина. При цьому інші подробиці листа поки не повідомляються.
Нагадаємо, що в Ізраїлі більше ніж 30 людей постраждали під час ракетного обстрілу. У відповідь на запуск палестинцями понад 200 ракет, ізраїльтянами були нанесені удари по 130 цілям в Секторі Гази.
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