Байден відкликав указ Про протидію загрозі з боку TikTok

17:51 09 червень Київ, Україна

Президентським указом від 9 червня Джозеф Байден зняв всі обмеження з китайських сервісів TikTok і WeChat, які ввів його попередник Дональд Трамп

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.



Йдеться про указ від серпня 2020 року про обмеження проти китайських компаній ByteDance і Tencent, які володіють відеосервісом TikTok і месенджером WeChat.



Указ Трампа забороняв американцям вести будь-які справи з цими компаніями, в тому числі купувати у них рекламу. Резиденти США, які порушать цю заборону, могли бути піддані штрафу.

"Наступні укази відкликаються: виконавчий указ від 6 серпня 2020 року Щодо протидії загрозі з боку TikTok і вжиття додаткових заходів, виконавчий указ від 6 серпня 2020 року Щодо протидії загрозі з боку WeChat, виконавчий указ від 5 січня 2021 року Щодо протидії загрозі з боку додатків і іншого програмного забезпечення, розробленого або контрольованого китайськими компаніями", - наголошується в тексті.

Нагадаємо, після двох указів президента США Дональда Трампа проти ByteDance, діяльність якої нібито загрожує нацбезпеці США, компанія була змушена або заблокувати соцмережу TikTok на території країни, або продати її американській компанії. Однак пізніше ByteDance в американських судах змогла успішно оскаржити заборону експрезидента США Дональда Трампа на роботу в країні.