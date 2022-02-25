Байден оголосив про новий раунд санкцій проти Росії

Президент США Джозеф Байден у четвер оголосив про новий раунд санкцій проти Росії.
За словами Байдена, санкції націлені на російські банки, олігархів та високотехнологічний сектор.
США та їхні союзники заблокують активи чотирьох великих російських банків, запровадять експортний контроль та накладуть санкції на олігархів.
Санкції відповідають заявам Білого дому про те, що він прагнутиме завдати удару по фінансовій системі Росії та найближчому оточенню Путіна, а також запровадити експортний контроль, який буде спрямований на те, щоб позбавити російську промисловість та армію американських напівпровідників та іншої високотехнологічної продукції.
На даний момент Байден утримався від запровадження деяких із найжорсткіших санкцій, включаючи виключення Росії з платіжної системи SWIFT, яка дозволяє переказувати гроші з банку до банку по всьому світу, зокрема з енергетичного сектора Росії.
За словами Байдена, санкції націлені на російські банки, олігархів та високотехнологічний сектор.
США та їхні союзники заблокують активи чотирьох великих російських банків, запровадять експортний контроль та накладуть санкції на олігархів.
Санкції відповідають заявам Білого дому про те, що він прагнутиме завдати удару по фінансовій системі Росії та найближчому оточенню Путіна, а також запровадити експортний контроль, який буде спрямований на те, щоб позбавити російську промисловість та армію американських напівпровідників та іншої високотехнологічної продукції.
На даний момент Байден утримався від запровадження деяких із найжорсткіших санкцій, включаючи виключення Росії з платіжної системи SWIFT, яка дозволяє переказувати гроші з банку до банку по всьому світу, зокрема з енергетичного сектора Росії.
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