Байден звернувся до нації з промовою з приводу атаки ХАМАС на Ізраїль та російської війни в Україні

09:29 20 жовтня Київ, Україна

Президент США Джо Байден сьогодні надішле терміновий бюджетний запит до Конгресу, щоб профінансувати потреби Ізраїлю та України. Глава Америки закликав конгресменів підтримати бюджетний запит та забезпечити безперервну військову підтримку Україні, аби була можливість захищати свою країну.

Про це американський глава заявив під час виступу з Овального кабінету у Білому домі 19 жовтня.

"Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди американській безпеці протягом багатьох поколінь. Крім того, ми збережемо наші війська. Збудуємо світ, який буде безпечнішим і більш мирним", - сказав Байден.

Глава Америки закликав конгресменів підтримати бюджетний запит та забезпечити безперервну військову підтримку Україні, аби була можливість захищати свою країну.

"Вони (українці — ред.) процвітають. Коли путін увірвався в Україну, він думав, що захопить Київ і всю Україну через кілька днів. Через рік путін програв. І він продовжує програвати. Київ і далі стоїть завдяки хоробрості українців. Українці повернули понад 50% території, захопленої російськими військами", - наголосив чиновник.

Байден докладно пояснив, чому американцям важливо підтримувати Україну та Ізраїль та як це впливає на національну безпеку США. Він зазначив, що історія вже навчила Америку: коли терористи та диктатори не платять ціну за свою агресію, це тягне за собою ще більший хаос, смерть та руйнування. Ціна та загроза для американців зростає.

"Путін не обмежить себе лише Україною. Він уже нагадував, що західні території Польщі були подарунком. Російські чиновники називали Литву, Естонію, Латвію російськими провінціями. Ці країни є членами НАТО. Протягом 75 років НАТО зберігало мир у Європі. Ми захищатимемо кожен дюйм. Якщо ми підемо і дозволимо путіну стерти незалежність України і виявляти агресію по всьому світу, це спонукає його поширити конфлікт і хаос в інших частинах світу", - додав Джо Байден.

Байден порівняв палестинських бойовиків ХАМАС та президента росії володимира путіна і сказав, що у них спільна мета — знищити сусідню демократію. Глава США засудив дії ХАМАС та путіна, заявивши, що напади на Ізраїль та вторгнення в Україну мають спільні мотиви.

"Хамас і путін представляють різні загрози, але їх поєднує те, що вони обоє хочуть повністю знищити сусідню демократію, повністю її знищити", - сказав Байден.

Американський президент зазначив, що Україна просить зброї, боєприпасів, систем протиповітряної оборони, щоб збивати російські ракети, перш ніж вони зруйнують українські міста, і будь-які можливості, щоб відігнати російські війська зі своєї землі.

"Дозвольте мені бути чітким. Гроші, надані Конгресом, ми вкладаємо для оновлення наших озброєнь. Америка будує арсенал демократії. Ми боремося за свободу", - наголосив Байден.

Він зазначив, що українці борються за те, за що Америка боролася 250 років тому це свобода, незалежність і право на самовизначення.

"Коли я відвідував Україну напередодні річниці вторгнення, мені сказали, що я єдиний американський президент, який відвідав зону бойових дій, де не присутні американські війська. Коли я йшов Києвом із президентом Зеленським, я чув сирени повітряної тривоги. І тоді я зрозумів, що Америка - це маяк для всього світу. Для людей, які сподіваються на краще життя. І вони чекають на нас", - сказав Байден.

Він звернувся до нації із закликом бути єдиними і не дати терористам та диктаторам розбити американську єдність.