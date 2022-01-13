Байден назвав головну загрозу США

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Про це заявив президент США Джо Американська розвідка вважає головною загрозою для Сполучених Штатів Америки прихильників теорії "білої переваги".Про це заявив президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу.

"Ми всі бачили коліно несправедливості на шиї Чорної Америки", - нагадав він про смерть Джорджа Флойда.

Байден закликав "відновити довіру між правоохоронними органами та людьми, яким вони служать", і "викорінити системний расизм в нашій системі кримінального правосуддя". Він також звернувся до законодавців з проханням працювати разом над поліційною реформою.



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"Що стосується ядерних програм Ірану і Північної Кореї, які представляють серйозну загрозу безпеці Америки і світової безпеки, ми будемо тісно співпрацювати з нашими союзниками, щоб протистояти загрозам, що йдуть від обох цих країн, за допомогою дипломатії і твердого стримування", - заявив президент США.

Також, за словами Байдена, він попередив голову Китаю Сі Цзіньпіна, що США продовжать нарощувати військову присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні, "але не для того, щоб почати конфлікт, а для запобігання конфлікту".



Говорячи про відносини з Росією, Байден заявив, що не налаштований на ескалацію.

"Що стосується Росії, то я дуже ясно дав зрозуміти президенту Путіну, що, хоча ми не прагнемо до ескалації, їхні дії мають наслідки", - сказав він.

За словами президента США, він відповів "прямо і пропорційно" на "втручання Росії в наші вибори і кібератаки на наш уряд і бізнес". "Але ми також можемо співпрацювати, коли це в наших спільних інтересах", - заявив Байден.