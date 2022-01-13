Байден назвав головну загрозу США

Американська розвідка вважає головною загрозою для Сполучених Штатів Америки прихильників теорії "білої переваги".
Про це заявив президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу.
Про це заявив президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу.
Байден закликав "відновити довіру між правоохоронними органами та людьми, яким вони служать", і "викорінити системний расизм в нашій системі кримінального правосуддя". Він також звернувся до законодавців з проханням працювати разом над поліційною реформою.
Також Байден згадав зовнішні загрози - Іран і КНДР.
Також, за словами Байдена, він попередив голову Китаю Сі Цзіньпіна, що США продовжать нарощувати військову присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні, "але не для того, щоб почати конфлікт, а для запобігання конфлікту".
Говорячи про відносини з Росією, Байден заявив, що не налаштований на ескалацію.
За словами президента США, він відповів "прямо і пропорційно" на "втручання Росії в наші вибори і кібератаки на наш уряд і бізнес". "Але ми також можемо співпрацювати, коли це в наших спільних інтересах", - заявив Байден.
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