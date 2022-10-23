Байден має намір знову балотуватися на президентську посаду у 2024 році

10:02 23 жовтня Київ, Україна

Нинішній американський президент Джо Байден має намір знову балотуватися на пост глави США та взяти участь у президентських перегонах на виборах у 2024 році. Як уточнює в суботу, 22 жовтня, телеканал MSNBC, остаточне рішення американський лідер ухвалить пізніше.

Байден нагадав, що вибори пройдуть лише через два роки, тому у нього та його команди залишається час, щоб ухвалити виважене рішення. Однак глава держави підкреслив, що поки що він схиляється до того, щоб знову висунути свою кандидатуру.

Байден зізнався, що його дружина Джілл вже підтримала його участь у виборах.. Глава Білого дому пояснив, що Джилл Байден вважає, що вони "здійснюють щось дуже важливе", і необхідно продовжувати це робити.

Чутки про прагнення Байдена знову боротися за президентське крісло з'явилися ще на початку вересня. За даними преси, він повідомив про це колишнього президента США Барака Обаму.

Раніше повідомлялося, що республіканці готові скоротити допомогу США Україні наступного року у разі перемоги у проміжних виборах.