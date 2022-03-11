Байден має намір припинити торговельні відносини з Росією

09:55 11 березень Київ, Україна

Президент США Джо Байден оголосить у п'ятницю, що США разом із G7 та Європейським Союзом закликатимуть до припинення нормальних торговельних відносин із Росією, повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Згідно з ними, Байден оголосить 11 березня, що США разом із G7 та Європейським Союзом закликатимуть до скасування статусу "Найсприятливішої нації" для Росії.



Очікується, що кожна країна здійснюватиме цей захід на основі своїх власних національних процесів.



Джерела відзначили зусилля Конгресу США щодо скасування постійних нормальних торговельних відносин із Росією.



Зазначається, що після оголошення Байдена Конгрес надасть свій законопроєкт.

За даними ЗМІ, цей крок розчистить шлях для підвищення тарифів на російський імпорт, а також доповнить санкції та рішення США та Великої Британії заборонити імпорт нафти з Росії.



Раніше міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс повідомила, що у зв'язку із ситуацією навколо України країни G7 готують проти Росії новий пакет санкцій. Вона зазначила, що суть санкцій зводиться до того, щоб досягти послаблення російської економіки.