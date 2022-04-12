Байден має намір назавжди зупинити будівництво Північного потоку-2

16:13 16 листопада Київ, Україна

У німецькому виданні Bild з'явилася публікація про те, що можливий майбутній президент США Джо Байден докладе максимум зусиль для того, щоб домовитися з урядом Німеччини про припинення будівництва політично небезпечного російського проєкту Північний потік- 2.



Згідно з Bild, європейські газові експерти вважають, що нові санкції США "не тільки затримують будівництво Північного потоку-2, а й можуть назавжди покласти йому кінець при Джо Байдені", попри те, що на сьогодні прокладено вже 95% труб.



"Обраний президент Байден давно мав на думці, що цей проєкт є актом самоушкодження безпеки і стійкості всього альянсу НАТО", - заявив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.



Експерт з енергетичного права Алан Райлі вважає, що санкції - лише частина стратегії нового президента США щодо призупинення будівництва газопроводу. За його словами, Байден "на відміну від Дональда Трампа, здатен розробити стратегію, щоб отримати підтримку Німеччини для блокади Північного потоку-2".



Байден може запропонувати Німеччині "комплексний пакет заходів безпеки для зеленої енергетики", який "ліквідує необхідність використання газу з Росії і замінює його на відновлювальні ресурси", впевнений експерт.