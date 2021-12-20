Байден має намір особисто відвідати Кентуккі після торнадо, щоб втішити жертв і надати їм допомогу

08:47 16 грудень Київ, Україна



Байден відвідає Форт Кемпбелл, щоб поінформувати про шторм, а також Мейфілд і Доусон-Спрінгс, щоб вивчити збитки, завдані штормом. Очікується, що виступить Байден, але це не є головною темою поїздки.



Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що президент зустрінеться з жертвами урагану та місцевими чиновниками, щоб надати федеральну підтримку.



За словами Псакі, Байден хоче безпосередньо отримувати звістки від людей і пропонує свою підтримку безпосередньо їм.



Поїздка Байдена в Кентуккі випадає кінець року, відзначеного помітним сплеском екстремальних погодних явищ, викликаних, насамперед, зміною клімату.



Всього через місяць після того, як він був приведений до присяги, Байден вирушив у Х'юстон, щоб оцінити збитки, завдані там історичним штормом минулої зими.



Зрештою він побував у Айдахо, Колорадо та Каліфорнії, де вивчив збитки, завдані лісовими пожежами влітку, а також у Луїзіані, Нью-Джерсі та Нью-Йорку після того, як ураган Іда обрушився на регіон.



Лиха надали Байдену невідкладні та очевидні докази того, що сьогоднішня Америка гостро потребує додаткових зусиль для боротьби зі зміною клімату та підготовки до майбутніх лих.



У зв'язку з цим у листопаді було прийнято новий законопроєкт про інфраструктуру на 1 трильйон доларів. Він включає мільярди доларів на проєкти зі стійкості до зміни клімату, спрямовані на найкращий захист людей та майна від майбутніх штормів, лісових пожеж та інших стихійних лих.



Пропонований ним пакет соціальних витрат у розмірі 2 трильйонів доларів, що все ще очікує на розгляд у Конгресі, має на увазі ще більші матеріальні вкладення, щоб допомогти країні відмовитися від нафти, газу та вугілля і перейти до повсюдного використання чистої енергії та електромобілів.



У минулі вихідні президент підписав для Кентуккі дві федеральні декларації про стихійні лиха, в яких було надано федеральну допомогу для пошуково-рятувальних операцій та операцій з очищення, а також допомогу у тимчасовому житлі та відновленні фізичних та юридичних осіб.