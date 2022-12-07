Байден має намір балотуватися на другий термін - Білий дім

08:36 07 грудня Київ, Україна

Чинний президент США Джо Байден, ймовірно, балотуватиметься на другий термін під час президентських виборів 2024 року.

Про це на брифінгу заявив голова адміністрації Білого дому Рон Клейн, повідомляє The Wall Streat Journal.
"Я чую від багатьох демократів у всій країні, що вони хочуть, щоб він (Байден – ред.) балотувався", – сказав Клейн.
Він зазначив, що остаточне рішення чинний президент, ймовірно, ухвалить, порадившись із сім'єю. Публічно про подання своєї кандидатури Байден може оголосити після новорічних свят та після виходу з відпустки.
"Я очікую, що рішення буде це зробити (балотуватися - ред.), - додав представник Білого дому.
Джо Байден є найстарішим президентом в історії США: на момент офіційного вступу на посаду 20 січня 2021 йому було 78 років. Якщо Байден балотуватиметься на другий термін і переможе на президентських виборах у листопаді 2024 року, на момент інавгурації йому вже виповниться 82 роки.

Колишній президент США Дональд Трамп також нещодавно заявив про готовність взяти участь у наступних виборах від Республіканської партії. Його помічники повідомили, що він уже подав документи.