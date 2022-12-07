Байден має намір балотуватися на другий термін - Білий дім

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Про це на брифінгу заявив голова адміністрації Білого дому Рон Клейн, повідомляє The Wall Streat Journal. Чинний президент США Джо Байден , ймовірно, балотуватиметься на другий термін під час президентських виборів 2024 року.Про це на брифінгу заявив голова адміністрації Білого дому Рон Клейн, повідомляє The Wall Streat Journal.

"Я чую від багатьох демократів у всій країні, що вони хочуть, щоб він (Байден – ред.) балотувався", – сказав Клейн.

Він зазначив, що остаточне рішення чинний президент, ймовірно, ухвалить, порадившись із сім'єю. Публічно про подання своєї кандидатури Байден може оголосити після новорічних свят та після виходу з відпустки.

"Я очікую, що рішення буде це зробити (балотуватися - ред.), - додав представник Білого дому.

White House Chief of Staff Ron Klain сидить, що “Democrats across the country” want President Biden to run for re-election: “I expect the decision will be to do it.” #WSJCEOCouncil https://t.co/UuBvd4qXbD pic.twitter.com/bYWg4i31IY — The Wall Street Journal (@WSJ) December 6, 2022

Джо Байден є найстарішим президентом в історії США: на момент офіційного вступу на посаду 20 січня 2021 йому було 78 років. Якщо Байден балотуватиметься на другий термін і переможе на президентських виборах у листопаді 2024 року, на момент інавгурації йому вже виповниться 82 роки.



Колишній президент США Дональд Трамп також нещодавно заявив про готовність взяти участь у наступних виборах від Республіканської партії. Його помічники повідомили, що він уже подав документи.