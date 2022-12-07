Байден має намір балотуватися на другий термін - Білий дім

Чинний президент США Джо Байден, ймовірно, балотуватиметься на другий термін під час президентських виборів 2024 року.
Про це на брифінгу заявив голова адміністрації Білого дому Рон Клейн, повідомляє The Wall Streat Journal.
Про це на брифінгу заявив голова адміністрації Білого дому Рон Клейн, повідомляє The Wall Streat Journal.
Він зазначив, що остаточне рішення чинний президент, ймовірно, ухвалить, порадившись із сім'єю. Публічно про подання своєї кандидатури Байден може оголосити після новорічних свят та після виходу з відпустки.
White House Chief of Staff Ron Klain сидить, що “Democrats across the country” want President Biden to run for re-election: “I expect the decision will be to do it.” #WSJCEOCouncil https://t.co/UuBvd4qXbD pic.twitter.com/bYWg4i31IY— The Wall Street Journal (@WSJ) December 6, 2022
Джо Байден є найстарішим президентом в історії США: на момент офіційного вступу на посаду 20 січня 2021 йому було 78 років. Якщо Байден балотуватиметься на другий термін і переможе на президентських виборах у листопаді 2024 року, на момент інавгурації йому вже виповниться 82 роки.
Колишній президент США Дональд Трамп також нещодавно заявив про готовність взяти участь у наступних виборах від Республіканської партії. Його помічники повідомили, що він уже подав документи.
Колишній президент США Дональд Трамп також нещодавно заявив про готовність взяти участь у наступних виборах від Республіканської партії. Його помічники повідомили, що він уже подав документи.
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