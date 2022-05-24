Байден видав указ, що дозволяє ввести санкції проти "Північного потоку-2"

20:20 20 серпня Київ, Україна

З метою забезпечення енергетичної безпеки Європи, глава США Джо Байден підписав указ, який дозволить ввести санкції проти деяких російських трубопроводів, призначених для експорту енергоносіїв.

Про це повідомляється на сайті Білого дому 20 серпня.

"Я видав указ про вжиття додаткових заходів щодо деяких російських трубопроводів, призначених для експорту енергоносіїв, в зв'язку з надзвичайним станом в країні, оголошеним в указі 14024 від 15 квітня 2021 року у зв'язку з незвичною і надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів, створюваною певною згубною зовнішньою діяльністю уряду Російської Федерації", - заявив американський лідер в листі лідерам Конгресу.

Згідно з указом, приймати рішення про введення санкцій, пов'язаних з «Північним потоком - 2», будуть державний секретар або міністр фінансів.