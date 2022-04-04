Байден і Путін говорили про російських хакерів-здирників

20:46 09 липня Київ, Україна

Сьогодні між президентом РФ Володимиром Путіним і президентом США Джозефом Байденом відбувся телефонний діалог, основною темою якого стала вимога американського президента вплинути на свавілля російських хакерів.

Про це повідомляє Білий дім.



Так, Байден звернув увагу на необхідність того, щоб Путін вжив заходів для припинення діяльності хакерів-здирників, що діють з території Росії.



"Президент Байден підтвердив, що Сполучені Штати зроблять всі необхідні дії для захисту свого народу і своєї критично важливої інфраструктури перед обличчям цього безперервного виклику", - підкреслили в Білому домі.