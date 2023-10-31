Байден та президент Єгипту зобов'язалися прискорити допомогу Газі

10:14 30 жовтня Київ, Україна

Президент США Джо Байден і його єгипетський колега Абдель Фаттах Ас-Сісі зобов'язалися значно прискорити надходження допомоги в Сектор Гази.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.



Під час телефонної розмови президенти обговорили ситуацію на Близькому Сході, важливість захисту життя цивільного населення, поваги до міжнародного гуманітарного права та забезпечення того, щоб палестинці з Гази не були переміщені до Єгипту чи будь-якої іншої країни.



Байден подякував Єгипту за провідну роль у зусиллях щодо сприяння доставленню гуманітарної допомоги цивільному населенню Гази.



Лідери держав зобов'язалися значно прискорити та збільшити надходження допомоги до Гази, починаючи відсьогодні. Байден також розповів про зусилля США, спрямовані на те, щоб конфлікт у регіоні не поширювався, а також про продовження зусиль щодо забезпечення звільнення заручників.