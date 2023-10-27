Байден та Нетаньяху обговорили додаткове розгортання військових сил США на Близькому Сході

14:57 24 жовтня Київ, Україна

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час телефонної розмови обговорили плани щодо додаткового розгортання американських військових сил у регіоні.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.



Байден заявив про підтримку США Ізраїлю та розповів про поточні зусилля щодо стримування в регіоні, зокрема розгортання нових військових сил США.



Президент США також привітав звільнення двох додаткових заручників із Сектору Гази та підтвердив свою прихильність до постійних зусиль щодо забезпечення звільнення всіх інших заручників, захоплених ХАМАС, у тому числі американців, та забезпечення безпечного проходу для громадян США та інших цивільних осіб у Газу.



Байден також наголосив на необхідності підтримувати постійний потік терміново необхідної гуманітарної допомоги в Газу.



Лідери держав домовилися знову поговорити найближчими днями.