Байден і Меркель уклали Вашингтонську декларацію про глобальну партнерську співпрацю

07:39 16 липня Київ, Україна





Документ оприлюднила пресслужба Білого дому.



Відзначається, що сторони підтверджують свою прихильність тісній двосторонній співпраці зі "сприяння миру, безпеці і процвітанню у всьому світі".



Підкреслюється, що взаємодія буде будуватися на принципах демократії, верховенства права, прозорості, ефективного управління, підтримки громадянського суспільства та незалежності ЗМІ.



«По всій земній кулі всі країни повинні мати свободу для визначення власного майбутнього, вільного від втручання ззовні, примусу або панування з боку зовнішніх сил», - йдеться в документі.



Крім того, Вашингтон і Берлін будуть протистояти спробам розподілу світу на зони впливу, територіальної анексії, транснаціональних репресій, використання енергопостачання як зброї. Підсумком вчорашньої зустрічі президента США Джо Байдена і канцлерки Німеччини Ангели Меркель стало підписання Вашингтонської декларації. Її суть полягає у встановленні партнерських відносин у відбитті зростаючих загроз, таких як: кіберзагрози, дезінформація, корупція світового значення, відступ від демократії і втручання у вибори інших країн.Документ оприлюднила пресслужба Білого дому.Відзначається, що сторони підтверджують свою прихильність тісній двосторонній співпраці зі "сприяння миру, безпеці і процвітанню у всьому світі".Підкреслюється, що взаємодія буде будуватися на принципах демократії, верховенства права, прозорості, ефективного управління, підтримки громадянського суспільства та незалежності ЗМІ.«По всій земній кулі всі країни повинні мати свободу для визначення власного майбутнього, вільного від втручання ззовні, примусу або панування з боку зовнішніх сил», - йдеться в документі.Крім того, Вашингтон і Берлін будуть протистояти спробам розподілу світу на зони впливу, територіальної анексії, транснаціональних репресій, використання енергопостачання як зброї.



«Ми наголошуємо на необхідності розвитку наших альянсів і партнерських відносин для відповіді на майбутні виклики, в тому числі кіберзагрози, енергетичної безпеки, дезінформації, корупції, відступу від демократії і втручання в наші вибори», - наголошується в декларації.



Окремо наголошується, що з метою взаємодії в економічній сфері сторони погодилися встановити Американо-німецький економічний діалог.



15 липня у Вашингтоні пройшла зустріч Ангели Меркель і Джо Байдена.