Байден і Джонсон домовилися провести онлайн-саміт G7 щодо Афганістану

Як повідомила пресслужба Білого дому, 17 серпня відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. У розмові лідери країн домовилися провести онлайн-саміт G7 по ситуації в Афганістані.
Також співрозмовники обговорили необхідність подальшої співпраці щодо Афганістану, включаючи способи надання світовою спільнотою гуманітарної допомоги і підтримки біженцям.
У свою чергу у Джонсона додали, що сторони домовилися діяти спільно в забезпеченні евакуації з Кабула іноземців і тих афганських громадян, які допомагали західній коаліції, в майбутні дні і тижні, щоб дозволити якомога більшій кількості людей покинути країну.
Раніше повідомлялося, що Мінфін США заблокував рахунки афганського уряду в американських банках, щоб закрити талібам до них доступ.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі