Байден і Джонсон домовилися провести онлайн-саміт G7 щодо Афганістану

06:11 18 серпня Київ, Україна

Як повідомила пресслужба Білого дому, 17 серпня відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. У розмові лідери країн домовилися провести онлайн-саміт G7 по ситуації в Афганістані.

"Вони домовилися провести віртуальну зустріч лідерів G7 на наступному тижні, щоб обговорити спільну стратегію і підхід", - йдеться в повідомленні. Переговори ініціює Британія, яка зараз головує в Групі семи.

Також співрозмовники обговорили необхідність подальшої співпраці щодо Афганістану, включаючи способи надання світовою спільнотою гуманітарної допомоги і підтримки біженцям.

У свою чергу у Джонсона додали, що сторони домовилися діяти спільно в забезпеченні евакуації з Кабула іноземців і тих афганських громадян, які допомагали західній коаліції, в майбутні дні і тижні, щоб дозволити якомога більшій кількості людей покинути країну.

Раніше повідомлялося, що Мінфін США заблокував рахунки афганського уряду в американських банках, щоб закрити талібам до них доступ.