Байден та Цзіньпін провели онлайн-переговори

07:47 16 листопад Київ, Україна

Сьогодні, о 7:30 за київським часом завершилася більш ніж тригодинна зустріч Джозефа Байдена і Сі Цзіньпіна.



Як зазначили закордонні політологи і сам Сі Цзіньпін, ця зустріч є глобальним кроком у стабілізації Як зазначили закордонні політологи і сам Сі Цзіньпін, ця зустріч є глобальним кроком у стабілізації американсько-китайських відносин.



На початку зустрічі лідер КНР зазначив, що його завдання, як голови Китайської Республіки, зробити все від нього залежне для налагодження стабільної та мирної співпраці зі На початку зустрічі лідер КНР зазначив, що його завдання, як голови Китайської Республіки, зробити все від нього залежне для налагодження стабільної та мирної співпраці зі США , а також підтримки мирної та стабільної міжнародної обстановки та ефективного реагування на глобальні виклики, включаючи зміну клімату та епідемію COVID-19.



У свою чергу лідер США Джозеф Байден наголосив на важливості наявності та підтримки розумної конкуренції між двома країнами, яка часто стикається з внутрішніми конфліктами.



Зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна передувала розмова міністра закордонних справ Китаю з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, на якій було відзначено важливість стабілізації китайсько-американських відносин як великої події у міжнародних відносинах.