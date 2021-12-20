Байден та Цзіньпін провели онлайн-переговори

Сьогодні, о 7:30 за київським часом завершилася більш ніж тригодинна зустріч Джозефа Байдена і Сі Цзіньпіна.
Як зазначили закордонні політологи і сам Сі Цзіньпін, ця зустріч є глобальним кроком у стабілізації американсько-китайських відносин.
На початку зустрічі лідер КНР зазначив, що його завдання, як голови Китайської Республіки, зробити все від нього залежне для налагодження стабільної та мирної співпраці зі США, а також підтримки мирної та стабільної міжнародної обстановки та ефективного реагування на глобальні виклики, включаючи зміну клімату та епідемію COVID-19.
У свою чергу лідер США Джозеф Байден наголосив на важливості наявності та підтримки розумної конкуренції між двома країнами, яка часто стикається з внутрішніми конфліктами.
Зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна передувала розмова міністра закордонних справ Китаю з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, на якій було відзначено важливість стабілізації китайсько-американських відносин як великої події у міжнародних відносинах.
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