Байден хоче відновити військові зв'язки з Китаєм

Глава США Джо Байден під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном прагнутиме відновити військові зв'язки з КНР.
Про це за кілька днів до зустрічі двох високопосадовців заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що Байден вперше за рік особисто зустрінеться з главою Китаю Сі Цзіньпіном у середу під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Сан-Франциско. Це буде лише друга особиста зустріч двох лідерів із моменту вступу Байдена на посаду у січні 2021 року.
Зазначається, що Байден вперше за рік особисто зустрінеться з главою Китаю Сі Цзіньпіном у середу під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Сан-Франциско. Це буде лише друга особиста зустріч двох лідерів із моменту вступу Байдена на посаду у січні 2021 року.
Салліван сказав, що відновлені військові зв'язки можуть відбутися на кожному рівні від вищого керівництва до тактичного оперативного рівня, а також "на воді та у повітрі в Індійсько-Тихоокеанському регіоні".
Він зазначив, що Байден намагатиметься просунути ідею щодо військових зв'язків під час зустрічі з Сі, але відмовився надати додаткові подробиці.
Очікується, що зустріч Байдена та Сі торкнеться глобальних питань від війни Ізраїлю та ХАМАС до вторгнення росії в Україну, зв'язків Північної Кореї з росією, Тайваню, Індійсько-Тихоокеанського регіону, прав людини, виробництва фентанілу, штучного інтелекту, а також торговельно-економічних відносин.
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