Байден готує нові санкції проти Росії, які оголосить у Брюсселі

11:32 23 березня Київ, Україна

За словами високопоставленого помічника з національної безпеки, президент Джо Байден планує оголосити про нові санкції проти Росії у четвер під час зустрічі у Брюсселі з НАТО та європейськими союзниками.

Очікується, що Байден, який візьме участь у спеціальному засіданні НАТО і виступить на саміті Європейської ради, наголосить на зусиллях щодо забезпечення дотримання наявних санкцій, уже оголошених США та їхніми союзниками.



«Він приєднається до наших партнерів у введенні додаткових санкцій щодо Росії та посиленні наявних санкцій, щоб припинити ухилення та забезпечити їхнє суворе дотримання», — заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.



Відомо, що Байден їде до Брюсселя та Польщі, яка прийняла понад 2 мільйони українських біженців, які втекли після вторгнення 24 лютого.



У Польщі Байден зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, який запросив у США додаткову допомогу та посилення військової присутності на східному фланзі НАТО.

США вже додали до своєї регулярної присутності кілька тисяч американських військовослужбовців. Естонія, Латвія, Литва та Румунія також закликали до збільшення військової присутності НАТО або США.



Салліван припустив, що додаткова допомога буде надана у зв'язку із заявами Байдена «про довгострокові коригування розташування сил НАТО на східному фланзі».



"Ми вважаємо, що це правильне місце для нього, щоб побачити війська, гуманітарних експертів і зустрітися з передовим і дуже вразливим союзником", - сказав Салліван про візит Байдена.



Польські лідери закликали західну миротворчу місію втрутитися у справи України. При цьому США та інші союзники побоюються, що це може спричинити розширення війни.



Салліван додав, що Байден також «оголосить про спільні дії щодо зміцнення енергетичної безпеки Європи та зниження залежності Європи від російського газу».