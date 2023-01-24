Байден готовий передати Україні 10 танків Abrams - ЗМІ

17:06 24 січня Київ, Україна

Президент США Джо Байден готовий передати Україні 10 танків Abrams, щоб вплинути на Німеччину, яка поки що не прийняла рішення щодо можливих поставок танків Leopard 2. Про це у вівторок, 24 січня, повідомив телеканал Sky News Arabia із посиланням на неназваного чиновника у Пентагоні.

За його даними, "Байден готовий передати 10 танків Abrams Україні, щоб розірвати вузол із Leopard, але, схоже, є й інші розрахунки з канцлером Олафом Шольцом". На думку співрозмовника каналу, "Києву потрібно 500 танків, щоб протистояти тому, що президент росії володимир путін готує до нового раунду наступальних операцій із наближенням весни".

Напередодні Держдеп США анонсував новини від ФРН щодо танків Leopard. У Вашингтоні вважають, що новини від Берліна щодо танків для України варто чекати найближчими днями.

У свою чергу кремль пригрозив Німеччині наслідками за дозвіл на постачання Leopard Україні.

У Пентагоні пояснили, що постачання американських танків Abrams Україні поки що не мають сенсу через те, що таку техніку складно обслуговувати.