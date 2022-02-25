Байден через 90 днів чекає новий звіт розвідки про походження COVID-19

10:58 27 травень Київ, Україна

За дорученням президента США американська розвідка подвоїть зусилля з розслідування походження COVID-19. На збір інформації відведено 90 днів.



Про це йдеться в заяві президента для ЗМІ.



Зокрема, Зокрема, Байден сказав, що на початку цього місяця американська розвідка подала йому доповідь, згідно з якою думки про походження пандемії розділилися. Дві спецслужби вважають, що джерелом є тварини, а одна схиляється до лабораторного походження, «кожна з низьким або помірним ступенем впевненості», - сказав Байден.

«Я попросив розвідувальне співтовариство подвоїти зусилля по збору та аналізу інформації, яка може наблизити нас до остаточного висновку», - сказав Байден, зазначивши, що попросив подати нову доповідь через 90 днів.

За його словами, Сполучені Штати також будуть продовжувати працювати з партнерами-однодумцями по всьому світу, «щоб чинити тиск на Китай, щоб він взяв участь в повному, прозорому, заснованому на фактах міжнародному розслідуванні і надав доступ до всіх відповідних даних та доказів».



Як повідомлялося, за даними секретного звіту розвідки США, які оприлюднило видання The Wall Street Journal, троє вчених з інституту вірусології в Ухані, які працювали в лабораторії з вивчення коронавірусів і інших патогенів, захворіли восени 2019 року.

Вони звернулися до лікарів із симптомами, дуже схожими на ознаки COVID-19 і звичайну сезонну ГРВІ. Ця інформація може свідчити, що походження коронавірусу є штучним.



У той самий час директор Уханської національної лабораторії біобезпеки, яка є частиною Уханського інституту вірусології, категорично спростував цю інформацію, назвавши її безпідставною брехнею.



Директорка національної розвідки США Авріл Гейнс заявила під час слухань про всесвітні загрози минулого місяця, що «розвідувальне співтовариство не знає точно, де, коли і як спочатку був переданий вірус COVID-19».



Всесвітня організація охорони здоров'я також провела розслідування причин пандемії і в своєму звіті дійшла висновку, що ризик нещасного випадку був «надзвичайно низьким». У звіті говориться, що «не було повідомлень про респіраторні захворювання, схожі з COVID-19 протягом тижнів/місяців до грудня 2019 року, а також не було серологічних свідоцтв інфекції у робочих в результаті серологічного скринінгу на SARS-CoV-2».